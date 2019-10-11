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Реал зацікавився рекордсменом Ліги чемпіонів Холандом

12:31 247 Читать на русском
Реал зацікавився рекордсменом Ліги чемпіонів Холандом
Ерлінг Холанд / Getty Images

У сферу інтересів мадридського клубу потрапив норвезький форвард Зальцбурга Ерлінг Холанд.

Нападник австрійського Зальцбурга Ерлінг Холанд потрапив на олівець до скаутів "вершкових", повідомляє AS. Норвезький форвард у поточному сезоні Ліги чемпіонів оформив хет-трик у матчі з Генком і навіть забив м'яч у сітку воріт Ліверпуля.

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При зрості 1,94 м норвежець грає у стилі таранного форварда. "Королівський клуб" намагається омолодити склад: Каріму Бензема вже 32 роки і Флонетіно Перес подумує про швидку заміну основного нападника Реала. Щоправда, у Реала вже зараз є молодий Лука Йович, якому в кінці грудня виповниться 22 роки, однак Холанд – вклад у майбутнє клубу, тим більше що його трансферна вартість з часом може різко зрости.

Нагадаємо, вартість Холанда оцінюється у 12 мільйонів євро. Зальцбург у 2018 році придбав футболіста у норвезького Мольде за 5 мільйонів євро.

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Іспанія Флорентіно Перес Лука Йовіч Лука Йовіч Ерлінг Холанд Ерлінг Холанд Карім Бензема Карім Бензема Реал Мадрид Реал Мадрид Зальцбург Зальцбург
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