Реал націлився на півзахисника Баварії Леона Горецку, про що вже повідомив самого гравця, стверджує Marca.

Реал більше не підписуватиме новачків цього літа

Мадридці мають намір підписати німця влітку 2022-го, коли його контракт з мюнхенцями завершиться. Нещодавно за такою ж схемою до королівського клубу перебрався Девід Алаба.

Леон захищає кольори Баварії з 2018-го. У минулому сезоні Бундесліги Горецка провів 24 матчі, в яких відзначився 5 голами та віддав стільки ж асистів.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті