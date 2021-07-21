Реал затіяв "крадіжку" ще одного гравця Баварії
21 липня 21:07 - Читать на русском
Півзахисник мюнхенців Леон Горецка отримав пропозицію перебратись до Мадрида.
Реал націлився на півзахисника Баварії Леона Горецку, про що вже повідомив самого гравця, стверджує Marca.
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Мадридці мають намір підписати німця влітку 2022-го, коли його контракт з мюнхенцями завершиться. Нещодавно за такою ж схемою до королівського клубу перебрався Девід Алаба.
Леон захищає кольори Баварії з 2018-го. У минулому сезоні Бундесліги Горецка провів 24 матчі, в яких відзначився 5 голами та віддав стільки ж асистів.
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