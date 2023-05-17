Карло Анчелотті затримався в літаку і змусив свою команду прочекати в аеропорту Манчестера 30 хвилин.

У вівторок, 16 травня, після приземлення в Манчестері персонал мадридського Реала застряг у терміналі приблизно на півгодини. Про це інформує Corriere dello Sport. Згідно з джерелом, винуватцем ситуації став головний тренер команди Карло Анчелотті. Він затримався в літаку.

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Попри цей невеликий конфуз, персонал "вершкових" смиренно дочекався свого тренера – ніхто не вирував стосовно цього. Після цього делегація мадридського клубу сіла на клубний автобус і поїхала в готель.

Зазначається, що ця затримка не порушила план підготовки Реала до матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів із Манчестер Сіті. Ця зустріч відбудеться сьогодні, 17 травня.

Перший матч Реала в Мадриді з Манчестер Сіті завершився внічию 1:1.

Манчестер Сіті – Реал Мадрид: анонс матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів