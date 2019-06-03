Реал запропонує Наваса та 80 млн євро за Феліша

Мадридський Реал готовий запропонувати неймовірну суму та свого голкіпера Кейлора Наваса за хавбека Бенфіки Жоау Феліша.

Реал готовий викласти 80 млн євро та віддати Кейлора Наваса заради підписання півзахисника Бенфіки Жоау Феліша, повідомляє Record.

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Головний тренер "вершкових" Зінедін Зідан більше не розраховує на костариканця, з наступного сезону основним воротарем стане Тібо Куртуа, а його дублером буде Андрій Лунін.

Серед претендентів на Наваса називали ПСЖ та Порту, який терміново шукає заміну Ікеру Касільясу, у якого стався інфаркт.

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