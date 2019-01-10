Реал запропонував за Пйонтека 30 млн євро, – МD

Форвард Дженоа Кшиштоф Пйонтек може продовжити кар'єру в Мадриді.

За інформацією Mundo Deportivo, "бланкос" всерйоз зацікавлені у послугах польського форварда.

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Повідомляється, що Реал прагне підсилити лінію атаки команди й хоче це зробити за допомогою Пйонтека. Президент мадридців Флорентіно Перес вже встиг запропонувати за нападника 30 млн євро.

Трансфер може відбутися вже під час поточного трансферного вікна.

Нагадаємо, 23-річний гравець перебрався в Італію лише минулого літа і став справжнім відкриттям Серії А. У 19 матчах за Дженоа Пйонтек відзначився 13 голами і посідає друге місце у списку найкращих голеадорів чемпіонату Італії, поступаючись всього одним м'ячем форварду Ювентуса Кріштіану Роналду.

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