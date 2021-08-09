Мадридський Реал запропонував "вовкам" Йовіча, повідомляє La Repubblica.

Інтер узгодив контракт з Джеко

Представники іспанського гранда сподіваються, що римляни замінять ним Джеко. Боснієць близький до переходу в Інтер. Йовіч після трансферу в Реал за 63 млн євро так і не зміг освоїтися в Мадриді за два роки.

Останні півроку Лука Йовіч на правах оренди провів у франкфуртському Айнтрахті. У його активі 18 матчів у Бундеслізі (4 голи, 2 асисти).

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