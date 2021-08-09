Реал запропонував Моурінью форварда на заміну Джеко
17:10 - Читать на русском
Італійська Рома отримала шанс замінити досвідченого форварда Едіна Джеко іншим балканським виконавцем.
Мадридський Реал запропонував "вовкам" Йовіча, повідомляє La Repubblica.
Інтер узгодив контракт з Джеко
Представники іспанського гранда сподіваються, що римляни замінять ним Джеко. Боснієць близький до переходу в Інтер. Йовіч після трансферу в Реал за 63 млн євро так і не зміг освоїтися в Мадриді за два роки.
Останні півроку Лука Йовіч на правах оренди провів у франкфуртському Айнтрахті. У його активі 18 матчів у Бундеслізі (4 голи, 2 асисти).
"Я запеклий манчініста": інтерв'ю Де Дзербі – про цілі в Україні, оновлену Серію А, фаворитів на ЛЧ і "Золотий м'яч"
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter