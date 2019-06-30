Реал запропонував Ліверпулю зірковий обмін

Мадридський Реал після невдалого сезону 2018/19 продовжує шукати підсилення у літнє трансферне вікно.

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На Енфілд може перебратися Марко Асенсіо, який втратив довіру керманича Реала Зінедіна Зідана. Натомість у зворотному напрямку має поїхати найкращий бомбардир АПЛ Садьйо Мане. За інформацією видання, мерсисайдцям подобаються ігрові якості Асенсіо, та навряд вони погодяться відпустити одного з творців перемоги Ліверпуля у Лізі чемпіонів.

У сезоні 2018/19 в активі Асенсіо 44 матчі в усіх турнірах, у яких він забив 6 м'ячів. Тим часом Мане провів 50 поєдинків і забив 26 голів.

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