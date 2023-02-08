Угода 27-річного іспанця завершується вже цього літа. Сторони поки не узгодили умови пролонгації, але Реал цим займається.

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Нещодавно "бланкос" запропонували Асенсіо контракт до 2027 року. У ньому прописане підвищення зарплати з 4,5 мільйонів євро до 4,8 млн. Проте ріст на 300 тисяч Марко не влаштовує, адже він хоче одразу на 2 мільйони більше. Перемовини продовжаться.

Вінгер виступає за Реал з 2015 року. Цього сезону провів 26 неповних матчів, у яких відзначився чотирма голами й п'ятьма результативними передачами.

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