Реал давно стежить за центральним захисником Арсенала Вільямом Саліба. Хоча влітку мадридці підписали Діна Хьойсена, керівництво клубу все ще вважає, що команді потрібно посилити лінію оборони.

Як повідомляє Diario Sport, Реал запропонував Арсеналу обміняти Саліба на Родріго. Бразильський нападник подобається Мікелю Артеті. Трансферна вартість обох гравців схожа: француза оцінюють у 80 мільйонів євро, а Родріго у 90 млн.

Різниця полягає в тому, що Саліба є ключовим гравцем Арсенала, тоді як бразильський вінгер не основний футболіст Хабі Алонсо. Враховуючи це, "каноніри" відмовилися від такого обміну.

