Мадридці легко розгромили суперника, але надовго втратили трьох важливих гравців через травми. Найгірша ситуація в Едера Мілітао, який попрощався зі сезоном через розрив "хрестів".

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Сьогодні Реал офіційно підтвердив пошкодження Лукаса Васкеса та Родріго. Універсал пропустить близько місяця після травми привідного м'яза. Родріго вилетів на більший термін – 5-6 тижнів через проблеми зі стегном.

Обидва мають пропустити матчі проти Леганеса, Хетафе, Атлетіка та Жирони в чемпіонаті Іспанії. Також немає шансів зіграти з Ліверпулем 27 листопада в рамках 5-го туру ЛЧ. Родріго пропустить і 6-й тур проти Аталанти, натомість Васкес до 10 грудня якраз повинен виходити на фінішну пряму відновлення.

OFICIAL | Parte médico del @realmadrid



? Lucas Vázquez sufre una una lesión en el aductor largo de la pierna izquierda



Rodrygo sufre una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda



️ Informa @MelchorRuizCope: El gallego estará aproximadamente 1 mes de baja, y el… pic.twitter.com/LllekYHR4Z — El Partidazo de COPE (@partidazocope) November 11, 2024

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