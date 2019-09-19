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Реал заплатить шалену суму компенсації у випадку звільнення Зідана

20:43 565 Читать на русском
Реал заплатить шалену суму компенсації у випадку звільнення Зідана
Зінедін Зідан / Reuters

Керівництву мадридського Реала доведеться розщедритись на чималу суму, якщо воно захоче позбутися головного тренера команди Зінедіна Зідана.

Дострокове звільнення француза обійдеться "вершковим" у 80 млн євро, інформує Sport.es.

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Чинний контракт Зідана закінчується влітку 2022-го, його річна зарплатня складає близько 13 мільйонів євро. Якщо мадридці відмовляться від послуг наставника з власної ініціативи, то 47-річний фахівець отримає компенсацію у повному обсязі.

Раніше у пресі з'явилися чутки про можливе повернення Жозе Моурінью на тренерський місток Реала, якщо Зідан не зможе покращити результати команди. Джерело підкреслює, що запрошення португальця також обійдеться клубу у чималу суму, тому Флорентіно Перес піде на заміну тренера лише у крайньому випадку.

Нагадаємо, вчора мадридський гранд зазнав нищівної поразки (0:3) у стартовому матчі Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

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Теги
Іспанія Реал Мадрид Реал Мадрид Зінедін Зідан Зінедін Зідан
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