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Реал заманює Азара космічною зарплатою

11:50 700 Читать на русском
Реал заманює Азара космічною зарплатою
Еден Азар / Reuters

Хавбек Челсі Еден Азар може отримувати кругленьку суму, якщо погодиться на перехід у Реал.

Бельгійський плеймейкер може стати одним з найбільш високооплачуваних футболістів Європи, якщо перехід в Реал таки відбудеться, інформує Daily Mail.

Реал готовий витратити 500 мільйонів євро на трьох топ-гравців

За інформацією видання, Азарові запропонували 400 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Зірку Челсі вже давно пов'язують з іспанським грандом, тому подібні цифри виглядають цілком реальними.

У цьому сезоні Азар провів 45 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма результативними передачами.

Реал невдовзі остаточно оформить трансфер Азара та сумнівається в доцільності підписання Погба, – Marca

Теги
Англія Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Еден Азар Еден Азар Челсі Челсі
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