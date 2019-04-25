Реал заманює Азара космічною зарплатою

Хавбек Челсі Еден Азар може отримувати кругленьку суму, якщо погодиться на перехід у Реал.

Бельгійський плеймейкер може стати одним з найбільш високооплачуваних футболістів Європи, якщо перехід в Реал таки відбудеться, інформує Daily Mail.

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За інформацією видання, Азарові запропонували 400 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень. Зірку Челсі вже давно пов'язують з іспанським грандом, тому подібні цифри виглядають цілком реальними.

У цьому сезоні Азар провів 45 матчів, в яких відзначився 19-ма голами та 12-ма результативними передачами.

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