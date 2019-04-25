Реал заманює Азара космічною зарплатою

Україна — 10:09 1441
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"У ворота "гірників" подібний пенальті би не поставили", – Суркіс розкритикував арбітра матчу Динамо – Шахтар
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сіті: чемпіонська перемога "містян", лінощі Погба, жахливий Де Хеа та прекрасний ЗінченкоАнглія — 03:00 4581
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Лаціо переміг Мілан та став першим фіналістом Кубка ІталіїІталія — 24 квіт 340
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Арсенал сенсаційно програв Вулверхемптону і не зумів повернутись в зону Ліги чемпіонівАнглія — 24 квіт 332
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Динамо – Шахтар: Бойко відбиває пенальті, але не дає надію – тріумф катастрофічного футболу з присмаком гучного скандалуУкраїна — 24 квіт 13645