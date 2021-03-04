Нападник Маріано Діас зазнав травми стегна, повідомляє AS.

Сімеоне визначився зі складом на матч року проти Реала – зірковий Феліш вкотре ризикує опинитися в запасі

Перед Зінедіном Зіданом постає серйозна проблема, оскільки своє відновлення продовжує і Карім Бензема. Імовірно, Реал вийде на матч проти Атлетіко (7 березня) без чистих центрфорвардів. У разі перемоги "вершкові" скоротять відставання від сусідів до 2 очок, але у підопічних Сімеоне ще є матч в запасі.

Додамо, що в лазареті Реала також перебувають Рамос, Карвахаль, Мілітао і Азар.

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