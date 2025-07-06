Нападник Реала Кіліан Мбаппе не виїхав зі стадіону разом з командою після матчу проти Борусії Д (3:2).

Після чвертьфіналу Клубного ЧС "вершкові" вирушили до аеропорту. Утім, не у повному складі. Кіліана Мбаппе довелося залишити на стадіоні.

Шикарний гол Мбаппе боковими ножицями у відеоогляді матчу Реал – Борусія Дортмунд – 3:2

Як повідомляє Marca, француз мав пройти тест на допінг. На це знадобилося більше часу, ніж очікувалося. Реал покинув стадіон о 19:30, а Мбаппе через годину після команди. Кіліана до аеропорту відвезли на чорному автомобілі в супроводі до п'яти поліцейських машин.

Варто зауважити, що французький нападник долучився до перемоги над Борусією Д (3:2), забивши у падінні боковими ножицями. Реал у півфіналі зіграє проти колишнього клубу Мбаппе – ПСЖ.

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