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Реал залишив чемпіона Європи в Гранаді ще на один сезон

11:30 - Читать на русском
Реал залишив чемпіона Європи в Гранаді ще на один сезон
Хесус Вальєхо / Сайт Гранади

Захисник Реала Хесус Вальєхо продовжить свої виступи у складі Гранади.

Клуби продовжили оренду 23-річного центрбека ще на один сезон, інформує офіційний сайт мадридців.

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Минулу кампанію Вальєхо зіпсували травми, через які іспанець зіграв всього 11 матчів у Прімері, результативними діями не відзначався. Втім, Гранада вирішила дати другий шанс молодому оборонцю. "Насриди" змогли вибороти місце у кваліфікації Ліги Європи, тому користуються можливостями розширити склад.

Нагадаємо, Вальєхо був основним у збірній Іспанії U-21, яка минулого року виграла молодіжний Євро.

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Гранада Гранада Іспанія Трансфери Хесус Хесус Вальєхо Трансфери Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид
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