Реал залишив чемпіона Європи в Гранаді ще на один сезон

Клуби продовжили оренду 23-річного центрбека ще на один сезон, інформує офіційний сайт мадридців.
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Минулу кампанію Вальєхо зіпсували травми, через які іспанець зіграв всього 11 матчів у Прімері, результативними діями не відзначався. Втім, Гранада вирішила дати другий шанс молодому оборонцю. "Насриди" змогли вибороти місце у кваліфікації Ліги Європи, тому користуються можливостями розширити склад.
Нагадаємо, Вальєхо був основним у збірній Іспанії U-21, яка минулого року виграла молодіжний Євро.
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