Головний тренер Барселони Хаві поділився очікуваннями від майбутнього матчу своєї команди з Реалом у рамках півфінального матчу-відповіді Кубка Іспанії. Зустріч відбудеться в середу, 5 квітня в Барселоні на стадіоні Камп Ноу.

"Реал ображений через останні результати, вони захочуть нам помститися. Реал, як і раніше, є фаворитом, оскільки звик здійснювати камбеки. Завтра вони будуть нас пресингувати, Барселоні доведеться постаратися, щоб втихомирити їх. Я очікую побачити завтра агресивний Реал.

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Ми не обговорюємо УЄФА, Негрейру, Тебаса. Ми повинні показати, що здатні обіграти Реал, який вийде на поле з метою взяти реванш, а решта нас не хвилює.

Судді? Мені не подобається вигравати матчі за допомогою обману, я хочу перемагати законним способом. Користі від розмов про суддів немає, вони припускаються помилок. Мені не подобається, коли вони допомагають перемогти", – цитує Marca слова Хаві.

У першому півфінальному матчі Кубка Іспанії Барселона здолала Реал із рахунком 1:0.

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