Уругваєць вже четвертий сезон проводить в першій команді Реала, але поки не зумів стати міцним гравцем стартового складу. Однак у Мадриді серйозно розраховують на Феде Вальверде, повідомляє Marca.

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За інформацією джерела, 23-річний півзахисник у майбутньому повинен стати ключовою фігурою у команді. Реал задекларував цей намір, підписавши з Вальверде новий контракт перед початком сезону. Також нова угода мала на меті відлякати Баварію та Ліверпуль, які були зацікавлені в запрошенні Феде.

Нагадаємо, уругваєць перебрався в систему Реала ще у 2016 році, але спочатку виступав за Кастілью та Депортіво. У 2018-му приєднався до першої команди Реала, за яку вже встиг зіграти 128 матчів (6 голів, 7 асистів). Чинний контракт Вальверде розрахований до літа 2027-го.

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