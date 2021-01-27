Станом на завершення сезону 2019/20 валовий борг мадридського Реала становив 901 млн євро, повідомляє Sport.ES.

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Такі невтішні результати фінансового підрахунку викликані пандемією, яка негативно вплинула майже на усі джерела прибутку королівського клубу.

У нинішньому сезоні Ла Ліги після 19-ти турів Реал розташувався на другій сходинці, поступаючись Атлетіко на 7 залікових балів. Також підопічні Зідана продовжують боротьбу у Лізі чемпіонів, де в 1/8 фіналу позмагаються з Аталантою.

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