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Реал забив у 15-му Класіко поспіль – найкраща серія мадридців в історії виїзних протистоянь з Барселоною

6 лютого 23:10 379 Читать на русском
Реал забив у 15-му Класіко поспіль – найкраща серія мадридців в історії виїзних протистоянь з Барселоною
Автор гола Лукас Васкес / Фото ФК Реал

Реал лише відкрив рахунок у першому півфінальному поєдинку Кубка Іспанії проти Барселони, та вже встиг оновити новий рекорд.

Вже на 6-й хвилині Реал вийшов вперед у матчі проти Барселони. Влучним ударом відзначився форвард мадридців Лукас Васкес.

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Таким чином, "вершкові" забили вже у 15-ти поспіль виїзних матчах проти Барселони у всіх турнірах, повідомляє Opta.

Це є найдовшою серією мадридців в історії протистоянь з Барселоною.

Нагадаємо, матч-відповідь Кубка Іспанії відбудеться у Мадриді 27 лютого.

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Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Барселона - Реал Мадрид: Середа 06 лютого 2019

Барселона
Матч завершено
1 : 1
Реал Мадрид
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