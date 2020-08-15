Реал за смішну суму відпустив зіркового вихованця у Сельту

Атакувальний хавбек "вершкових" Мігель Баеса приєднався до Сельти, інформує офіційний сайт галісійського клубу.

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Особистий контракт розрахований на п'ять років. За неофіційними джерелами, сума трансферу склала всього 2,5 млн євро. Баеса був лідером Реал Кастільї (9 голів та 4 асисти у 26 матчах Сегунди Б), але в першій команді мадридців шансу так і не отримав.

Нагадаємо, у минулому Сельта ледь уникнула вильоту з Прімери, посівши 17 місце турнірної таблиці і випередивши Леганес всього на очко.

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