Реала без проблем переграв Еспаньйол (2:0) у п'ятому турі Ла Ліги. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Реал серед тижня провів важкий матч проти Марселя (2:1) в Лізі чемпіонів. А Еспаньйол відпочивав та набирався сил перед грою з лідером турнірної таблиці.

Вже на другій хвилині мадридці організували доволі небезпечний момент. Каррерас виконав простріл у штрафний майданчик, але Марк Дмітровіч перехопив передачу. Реал спокійно контролював м'яч, щоправда, здебільшого це було стерильне володіння, яке не призводило до серйозних моментів.

Враховуючи, що "вершкові" ніяк не могли знайти підступ до штрафного майданчика Еспаньйола, оскільки суперник оборонявся занадто щільно, гравці вирішили спробувати пробити Дмітровіча коштом дальніх ударів. Федеріко Вальверде побачив вільного Едера Мілітао, а захисник ідеально обробив м'яч та завдав потужного удару. 1:0, ідея Реала спрацювала. Варто зауважити, що на гол мадридцям знадобилося 26 передач, що є рекордом для забитого м'яча захисником з сезону 2005/06.

26 - The goal for #RealMadrid ️️, scored by @edermilitao , came after a sequence of 26 passes, a record for a goal scored by a defender in @LaLigaEN since at least the 2005/06 season. Museum. pic.twitter.com/uhona8frm8 — OptaJose (@OptaJose) September 20, 2025

По перерві вдруге мадридці забили. Вінісіус класно протягнув м'яч, віддав на Мбаппе, якогось чомусь залишили оборонці Еспаньйола без опіки, залишивши перед ним багато вільного простору. У Кіліана був час на те, щоб оцінити всі можливості, прицілитися і пробити, перебуваючи за межами штрафного майданчика – 2:0. Вінісіус і сам був близьким до того, що оформити гол. Утім, бразилець втратив чудову нагоду на 66 хвилині, коли після його добивання м'яч влучив у стійку. Під кінець гри Алонсо випустив на поле Джуда Беллінгема та Едуардо Камавінга.

Перемога дозволила Реалу збільшити відрив від Барселони до п'яти балів, вигравши всі ігри. Щодо Еспанйьола, то це перша поразка каталонців в сезоні.