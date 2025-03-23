Жіноча команда Реала здобула перемогу над Барселоною (3:1) у 23 турі Ліги F. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Ліга F

Барселона – Реал – 1:3

Голи: Грем Хансен, 67 – Редондо, 41, Вейр, 87, 90+6

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У першому таймі жіноча команда Барселони мала величезну перевагу над суперницями з Реала. Утім, "кулес" ніяк не вдавалося забити. Натомість перед свистком на перерву Редондо отримала передачу з флангу і класним ударом головою переправила м'яч у сітку воріт. У кінці тайму "блаугранас" мали можливість забити, але Шертенляйб влучила у поперечку.

У другій половині гри гравчині Барселони продовжили тиснути на "вершкових". У підсумку це принесло результат. На 67-й хвилині Грем Хансен поновила рівновагу, відгукнувшись на довгу передачу від партнерки. "Кулес" через деякий час вийшли знову вперед, але суддя скасував гол, зафіксувавши абсурдний офсайд у Хансен.

До фінального свистка Вейр зуміла здобути для Реала історичну перемогу, забивши двічі у ворота "кулес". Мадридки жодного разу не вигравали у Барселони за 20 очних матчів.

Наразі "кулес" лідирують у турнірній таблиці з 63 очками. Жіноча команда Реала відстає на чотири бали і перебуває на другому місці.

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De cabeza hizo el primero del Real Madrid en Montjuïc



Pon @DAZN_ES y no pierdas detalle#LigaF | #BarçaRealMadrid pic.twitter.com/5gmKXkNfUT — Liga F (@LigaF_oficial) March 23, 2025

¡La jugada del gol anulado al FC Barcelona! #LigaFenDAZN pic.twitter.com/wmbhKMCtUJ — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) March 23, 2025