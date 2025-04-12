Головний тренер Реала Карло Анчелотті поговорив з журналістами перед матчем з Алавесом в Ла Лізі.

"Усі думають про матч з Арсеналом, але все залежить від завтрашнього виступу проти Алавеса. Тому що ми все ще боремося за перемогу в Ла Лізі. Необхідно грати добре і перемагати.

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Камбек? Не знаю, спробуємо, спробуємо. Правда в тому, що Реал – єдиний клуб, кому це вдавалося багато разів. Ми будемо намагатися до останньої хвилини. У нас є ресурси для цього.

Дані Себальйос? Він доступний на гру проти Алавеса. Очевидно, він зіграє і в Лізі чемпіонів.

Спад Вінісіуса? Важко сказати. Особливо останніми тижнями спостерігається загальне падіння. Ми багато пропустили в останніх кількох іграх, і саме тут ми повинні покращуватися. Особливо, коли ті команди, що на вершині, не такі ефективні, як зазвичай", – цитує Анчелотті AS.

Нагадаємо, Реал зіграє проти Алавеса у неділю, 13 квітня. Початок матчу о 17:15 за київським часом.