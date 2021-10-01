Мадридський клуб потребує підсилення в атакувальній лінії і розглядає варіант з Едінсоном Кавані.

Досвідчений нападник Манчестер Юнайтед Едінсон Кавані потрапив на радари Реала, повідомляє El Nacional.

Роналду провокує трансфер Кавані у Барселону

Мадридці вже взимку намагатимуться оформити трансфер 34-річного уругвайця. Чинний контракт Едінсона з "червоними дияволами" розрахований до літа 2022-го.

У минулому сезоні АПЛ Кавані провів 26 матчів, в яких відзначився 10-ма голами. Після приходу Кріштіану Роналду в МЮ, Едінсон рідше з'являється на полі (лише три матчі).

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