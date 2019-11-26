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Реал взимку готовий віддати Вінісіуса в оренду – Зідан не бачить бразильця у складі

21:50 92 Читать на русском
Реал взимку готовий віддати Вінісіуса в оренду – Зідан не бачить бразильця у складі
Вінісіус Жуніор / Getty Images

Форвард Реала Вінісіус Жуніор може перебратися в інший клуб під час зимового трансферного вікна.

Мадридський гранд розглядає варіант з орендою 19-річного бразильця, інформує AS.

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Талановитий форвард отримує дуже мало ігрового часу у поточному сезоні, що згубно вплинуло на його рівень виступів. Зідан не може гарантувати, що ситуація зміниться на краще, тому "вершкові" почнуть шукати команду, яка візьме Вінісіуса в оренду до кінця сезону.

Нагадаємо, раніше одним з потенційних претендентів на вінгера називали Вальядолід. Саме у цьому клубі провів минулий сезон Андрій Лунін, щоправда, українець не мав місця в основі "пуселонес".

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Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Трансфери Жуніор Вінісіус Жуніор Вінісіус
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