Цього літа Королівський клуб привіз на Сантьяго Бернабеу Кіліана Мбаппе, але плани Флорентіно Переса сягають далі. Він вже думає про наступні зіркові підписання.

Бундесліга обрала найкращого гравця сезону 2023/24 – сенсаційний переможець, за яким полює Реал

За інформацією BILD, влітку 2025 року Реал буде намагатися підписати Флоріана Вірца. Не виключено, що він перебереться в Мадрид разом зі своїм нинішнім тренером – Хабі Алонсо. Іспанський наставник може замінити Карло Анчелотті й забрати із собою свого улюбленого гравця.

Байєр налаштований серйозно заробити, якщо доведеться втрачати лідера. Керівництво леверкузенців дало зрозуміти, що торги почнуться з позначки у 150 мільйонів, але ця сума зовсім не лякає Реал. Також найкращим гравцем минулого сезону Бундесліги цікавиться Баварія, але їй буде важко випередити Мадрид.