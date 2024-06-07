Реал вже запланував супертрансфер на наступне літо – доведеться викласти 150 мільйонів
Півзахисник Байєра Флоріан Вірц може стати черговою зіркою в сузір'ї мадридського Реала.
Цього літа Королівський клуб привіз на Сантьяго Бернабеу Кіліана Мбаппе, але плани Флорентіно Переса сягають далі. Він вже думає про наступні зіркові підписання.
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За інформацією BILD, влітку 2025 року Реал буде намагатися підписати Флоріана Вірца. Не виключено, що він перебереться в Мадрид разом зі своїм нинішнім тренером – Хабі Алонсо. Іспанський наставник може замінити Карло Анчелотті й забрати із собою свого улюбленого гравця.
Байєр налаштований серйозно заробити, якщо доведеться втрачати лідера. Керівництво леверкузенців дало зрозуміти, що торги почнуться з позначки у 150 мільйонів, але ця сума зовсім не лякає Реал. Також найкращим гравцем минулого сезону Бундесліги цікавиться Баварія, але їй буде важко випередити Мадрид.