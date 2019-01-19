Реал вже не буде купувати футболістів цієї зими, – AS

Схоже, що президент Реала Флоренітіно Перес більше не буде здійснювати трансфери цієї зими.

Покупка Браїма Діаса став останнім трансфером для Реала під час січневого трансферного вікна, стверджує AS.

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Попри епідемію травм мадридський клуб не планує здійснювати придбання футболістів у січні. Раніше повідомлялось, що Реал активно шукає нападника. Мадридський клуб також цікавився захисником Порту Едером Мілітао.

Окрім цього, після від'їзду Кіко Касільї у Англію, у Реала залишився лише один здоровий голкіпер – Тібо Куртуа. Наразі у лазареті команди перебувають Карім Бензема, Тібо Куртуа, Тоні Кроос, Хав'єр Санчес, Марко Асенсіо, Гарет Бейл, Маріано Діас та Хесус Вальєхо.

Нагадаємо, 19-річний Браїм Діас нещодавно перейшов з Манчестер Сіті у мадридський Реал. За неофіційною інформацією, Діас обійшовся "вершковим" у 17 мільйонів євро + 7 мільйонів потенційних бонусів.

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