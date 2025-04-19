Реал знову звернув увагу на талановитого голкіпера Еспаньйола Жоана Гарсію, інформує COPE.

Лунін повернувся до загальної групи напередодні Класіко, – журналіст

Хоча мадридці поки не мають конкретного запиту на нового воротаря, 23-річного іспанця розглядають як потенційне посилення на майбутнє.

Потреба у змінах може виникнути вже найближчим часом. Тібо Куртуа наближається до 33-річчя й продовжує відновлюватися після важких травм, а Андрій Лунін, який знову змушений задовольнятися роллю другого номера, може ухвалити рішення про відхід влітку.

За Гарсією вже стежили інші топ-клуби – минулого року його хотів підписати Арсенал, а влітку 2025-го очікується нова спроба. Також повідомлялося про інтерес Барселони.

У поточному сезоні воротар Еспаньйола провів 31 гру, зберіг ворота недоторканими у семи матчах та пропустив 40 м’ячів.

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