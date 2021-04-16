Реал уже остаточно домовився про перехід австрійського універсала в літнє трансферне вікно, повідомляє Marca.

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За даними джерела, сторони домовилися, що про трансфер Алаби буде оголошено після закінчення нинішнього сезону. Футболіст приєднається до мадридського гранда на правах вільного агента.

Додамо, що у поточному розіграші Бундесліги 28-річний футболіст провів за Баварію 26 матчів, в яких забив 2 м'ячі і віддав одну результативну передачу.

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До слова, Реал після 30 турів Ла Ліги посідає друге місце в турнірній таблиці з 66 очками, відстаючи від першого Атлетіко лише на одне очко.

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