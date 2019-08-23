Реал вважає, що Барселона не потягне трансфер Неймара

Мадридський Реал упевнений, що є фаворитом у боротьбі за Неймара.

Барселона та Реал зійшлись у боротьбі за бразильського форварда ПСЖ Неймара. Як повідомляє AS, "вершкові" зайняли вичікувальну позицію у цій ситуації.

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На думку Переса і Ко, "блаугранас" просто не зможуть фінансово потягнути повернення своєї колишньої зірки, і вдаватимуться до активних дій лише у тому випадку, якщо Барса просунеться вперед у переговорах з ПСЖ.

Сам паризький клуб хоче відпустити футболіста саме у Мадрид через минулі конфлікти з Барселоною.

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