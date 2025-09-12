Реал втратив зірку через травму – відомо, скільки пропустить
Захисник Реала Антоніо Рюдігер вибув на тривалий термін.
Реал офіційно повідомив про травму Антоніо Рюдігера. Як повідомили клубні медики, у 32-річного захисника виявлено пошкодження прямого м’яза стегна лівої ноги.
Точні терміни відновлення наразі не називаються – усе залежатиме від подальшої динаміки лікування, але, попередньо, німець вибув на 3 місяці.
Таким чином, лідер оборони Реала точно пропустить старт мадридців у Лізі чемпіонів і Ель Класіко, яке відбудеться 26 жовтня.
