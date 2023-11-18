Вінісіус отримав травму в матчі відбору на ЧС-2026 проти Колумбії. Грубий підкат Давінсона Санчеса змусив бразильця покинути поле в середині першого тайму.

Вінісіус отримав травму в збірній Бразилії – він пропустить битву з Аргентиною і надіслав тривожний натяк Реалу

Лікарі збірної сподівалися, що все обійдеться легким пошкодженням, та планували поставити форварда на ноги до принципового поєдинку з Аргентиною в ніч на 22 листопада.

Однак обстеження показало травму задньої поверхні лівого стегна. Вінісіус вже повернувся в Мадрид і пропустить щонайменше півтора місяця, повідомляє Sport.

Віні не допоможе Реалу до кінця року. Бразилець у цьому сезоні має шість голів і три асисти. Він вже пропустив кілька матчів у вересні через пошкодження.