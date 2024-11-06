Поразка від Мілана далеко не єдиний сумний підсумок матчу 4-го туру Ліги чемпіонів для Реала.

Чуамені та Вальверде були замінені вже у перерві матчу проти Мілана. Анчелотті на післяматчевій прес-конференції повідомив, що замінив уругвайця через болі в спині.

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За інформацією журналіста Хосе Луїса Санчеса, Чуамені зазнав вивиху лівої щиколотки та вибув від 4 до 6 тижнів. Вальверде ж під сумнівом на наступний матч проти Осасуни.

Додамо, що Реал програв у другому поспіль матчі: спочатку була розгромна поразка від Барселони (0:4), а потім програв Мілану (1:3). Зауважимо, що Вальверде провів 16 матчів у цьому сезоні, в яких відзначився 3 голами та 2 асистами. Чуамені ж зіграв у 15 поєдинках цього сезону, результативними діями не відзначався.

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