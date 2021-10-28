Реал втратив шанс одноосібно очолити Прімеру – відеоогляд матчу проти Осасуни
11:01 - Читать на русском
Мадрид на власному полі не зумів переграти Осасуну (0:0). Дивіться відеоогляд матчу.
завершено
Реал розписав нульову нічию з Осасуною на Сантьяго Бернабеу. Господарі не запропонували нічого, окрім відчайдушних спроб Вінісіуса та дальніх ударів Крооса. А в другому таймі "вершкові" взагалі могли програти, пропустивши на контратаці.
Мадрид у разі перемоги міг вирватися в одноосібні лідери Прімери, але втратив цей шанс. Зараз на вершині чемпіонату чотиривладдя – Реал, Севілья, Бетіс і Реал Сосьєдад мають однакову кількість очок. Реал виграв лише раз у 4 останніх турах Ла Ліги.
Реал – Осасуна: відеоогляд матчу
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