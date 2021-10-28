Реал розписав нульову нічию з Осасуною на Сантьяго Бернабеу. Господарі не запропонували нічого, окрім відчайдушних спроб Вінісіуса та дальніх ударів Крооса. А в другому таймі "вершкові" взагалі могли програти, пропустивши на контратаці.

Мадрид у разі перемоги міг вирватися в одноосібні лідери Прімери, але втратив цей шанс. Зараз на вершині чемпіонату чотиривладдя – Реал, Севілья, Бетіс і Реал Сосьєдад мають однакову кількість очок. Реал виграв лише раз у 4 останніх турах Ла Ліги.

Реал – Осасуна: відеоогляд матчу