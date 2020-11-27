Офіційний сайт Реала підтвердив, що правий латераль отримав травму привідного м'яза правого стегна. Карвахаль вже пропустив півтора місяця і лише нещодавно повернувся на поле після травми коліна, зігравши у матчах проти Вільяреала та Інтера. Тепер іспанець знову не помічник своїй команді.

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Очікується, що Карвахаль вибув на 2 тижні. Це означає, що оборонець пропустить поєдинки Прімери проти Алавеса та Севільї, а також заключні матчі ЛЧ з Шахтарем та Борусією М. У Реалі сподіваються на його відновлення до мадридського дербі проти Атлетіко, яке пройде 12 грудня, стверджує AS.

В поточному сезоні 28-річний іспанець через травми провів лише 5 матчів у всіх турнірах, але встиг відзначитися двома асистами. У першому поєдинку з Шахтарем на стадіоні Альфредо ді Стефано, який "гірники" виграли 3:2, Карвахаль теж не грав.

Зауважимо, що Шахтар прийме Реал у 5-му турі ЛЧ вже у вівторок, 1 грудня. Мадридці ризикують втратити на цей матч ще двох лідерів – Серхіо Рамоса та Каріма Бензема, які все ще не тренуються в загальній групі через негаразди зі здоров'ям.

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