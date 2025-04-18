"Вершкові" вилетіли з Ліги чемпіонів, програвши Арсеналу, що поставило під сумнів майбутнє Карло Анчелотті на чолі команди. Юрген Клопп вважався одним із кандидатів на посаду тренера, але німець не збирається повертатися до роботи, як повідомив агент фахівця Марк Кошіцке.

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"Юрген дуже задоволений своєю новою посадою голови глобального футболу в структурі Ред Булл. Зрозумійте, що є конкретний інтерес і запити щодо Клоппа з боку провідних клубів і кількох федерацій. Однак Клопп все ще не має наміру брати на себе роль головного тренера в наступному сезоні. Навіть, якщо це Реал чи збірна Бразилії", – цитує представника Клоппа Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, що іншим варіантом для "вершкових" є Хабі Алонсо, який наразі працює з леверкузенським Байєром.

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