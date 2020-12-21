Щонайменше, 35-річний хорват не зможе взяти участь у матчі 15-го туру Ла Ліги, в якому Реалу належить зіграти проти Гранади, повідомляє Marca. Поєдинок відбудеться 23 грудня.

Шедевр Гарсії у відеоогляді матчу Ейбар – Реал – 1:3

Лише вчора Модріч провів блискучий матч проти Ейбара, в якому зумів відзначитися голом. Хавбек отримав другу найкращу оцінку в команді після Каріма Бензема. Відзначається, що хорват був замінений у другому таймі звітної гри, а сьогодні не зміг взяти участь у тренуванні. Футболіст відчуває м'язовий дискомфорт у лівій нозі.

До слова, у нинішньому сезоні Модріч зіграв за Королівський клуб 20 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 асист. Реал після вчорашньої перемоги над Ейбаром наздогнав Атлетіко на вершині турнірної таблиці, однак "матрацники" провели на 2 матчі менше.

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