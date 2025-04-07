Реал зіткнувся з величезною кадровою кризою перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів з Арсеналом.

Весь сезон 2024/25 "вершкові" мають кадрові проблеми. Карло Анчелотті у грі з Арсеналом не зможе розраховувати одразу на шістьох гравців.

Лунін дізнався долю на матч з Арсеналом – Реал оголосив заявку на Лігу чемпіонів

Андрій Лунін пропустив матч проти Валенсії через травму і не встиг відновитися до Ліги чемпіонів. Крім того, в лазареті Реала перебувають три основні гравці – Карвахаль, Дані Себальйос та Ферлан Менді. Також досі травмований Едер Мілітао. Орельєн Чуамені не зіграє через дискваліфікацію.

Фанати команди, за яку виступає Олександр Зінченко, сподіваються, що відсутність основних правого та лівого захисників, центрбека і двох півзахисників, допоможе лондонцям пройти далі.

Нагадаємо, що перша гра між Реалом та Арсеналом у чвертьфіналі Ліги чемпіонів відбудеться 8 квітня. А матч-відповідь запланована на 16 квітня.

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