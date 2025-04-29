Антоніо Рюдігер не зміг дограти кубковий матч проти Барселони (2:3), оскільки отримав пошкодження. Після ретельного обстеження німцю довелося лягти під ніж.

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Як інформує Cope, Рюдігер успішно переніс операцію з часткового розриву зовнішнього меніска лівої ноги. Захисник проведе в лазареті 6-8 тижнів. Таким чином, німець може не встигнути відновитися до початку Клубного ЧС, який розпочнеться 14 червня.

Нагадаємо, Рюдігер у поточному сезоні відіграв за Реал у 49 матчах у всіх турнірах. В його активі три голи та одна результативна передача.

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