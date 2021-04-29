Оборонець Реала Даніель Карвахаль ще тривалий час не зможе допомогти команді Зідана.

Лікарі діагностували у Даніеля Карвахаля серйозне пошкодження м'яза, що вже не дозволить захиснику зіграти у поточному сезоні, повідомляє Marca.

Рамос знайшов компроміс у переговорах з Реалом – капітан схиляється до продовження контракту

29-річний іспанець не зміг дограти півфінальний матч ЛЧ проти Челсі (1:1) та був замінений на 77-й хвилині. Варто відзначити, що Даніель лише нещодавно відновився від травми, через яку не грав майже з нового року.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Карвахаль провів 13 матчів, в яких відзначився двома асистами.

Реал – Челсі: провальний план Зідана, Вернер пробачає, Бензема творить магію, а Канте – герой півфіналу Ліги чемпіонів