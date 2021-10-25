Вальверде отримав пошкодження у вчорашньому Ель Класіко. Уругваєць вийшов на поле у другому таймі, але не дограв матч. Сьогоднішні тести показали, що у Феде розтягнення зв'язок коліна та забій грудної клітки.

Нічого серйозного, але Вальверде пропустить 8-10 днів, інформує журналіст Маріо Кортегана. Хавбек точно не зіграє в матчах з Осасуною, Ельче та Шахтарем у Лізі чемпіонів (3 листопада).

Натомість ранковий медогляд підтвердив, що Куртуа уник проблем зі здоров'ям і готовий повернутися на поле. У лазареті мадридців перебувають Іско, Бейл і Йовіч.

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