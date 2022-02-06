Захисник Реала Лукас Васкес та хавбек Каземіро не зможуть допомогти "вершковим" у поєдинку 23-го туру Ла Ліги проти Гранади.

У Каземіро та Васкеса діагностували гастроентерит, через що гравці пропустять матч проти Гранади, повідомляє офіційний сайт Реала.

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Терміни відновлення гравців не повідомляються, але, скоріш за все, вони повернуться до тренувань перед грою з Вільяреалом, яка запланована на 12 лютого. Поєдинок з Гранадою відбудеться вже сьогодні, початок о 22:00.

Додамо, що Каземіро провів 20 матчів у Ла Лізі у складі Реала в поточному сезоні, у яких віддав 4 результативні передачі. Лукас Васкес зіграв у 17 поєдинках чемпіонату Іспанії та забив 1 гол.

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