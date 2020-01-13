Реал втратив двох гравців основи на найближчі матчі

Реал в найближчих матчах не зможе розраховувати на захисника Серхіо Рамоса і хавбека Федеріко Вальверде.

Іспанець у матчі проти Атлетіко травмував гомілкостоп, а уругваєць отримав червону картку.

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За інформацією AS, Рамос пропустить близько 15 днів і не вийде на поле у поєдинках Прімери із Севільєю та Вальядолідом, за який виступає Андрій Лунін. Капітан "вершкових" догравав фінал Суперкубка Іспанії з пошкодженням, однак це не завадило йому вдало пробити вирішальний пенальті у серії. Вальверде загрожує тривала дискваліфікація, тому Зідану доведеться шукати заміну і 21-річному півзахиснику.

Нагадаємо, у фіналі Суперкубка Реал здолав Атлетіко. Основний час і екстра-тайми завершилися "сухою" нічиєю, а в серії пенальті "вершкові" були значно точнішими – 4:1.

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