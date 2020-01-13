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УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ТРАНСФЕРИ

Реал втратив двох гравців основи на найближчі матчі

12:34 124 Читать на русском
Реал втратив двох гравців основи на найближчі матчі
Серхіо Рамос в оточенні клубних лікарів / Diario AS

Реал в найближчих матчах не зможе розраховувати на захисника Серхіо Рамоса і хавбека Федеріко Вальверде.

 

Іспанець у матчі проти Атлетіко травмував гомілкостоп, а уругваєць отримав червону картку.

Реал Мадрид – Атлетіко: овертайми рятують дербі, півзахист "бланкос" виграв Суперкубок, а Куртуа передав привіт Луніну

За інформацією AS, Рамос пропустить близько 15 днів і не вийде на поле у поєдинках Прімери із Севільєю та Вальядолідом, за який виступає Андрій Лунін. Капітан "вершкових" догравав фінал Суперкубка Іспанії з пошкодженням, однак це не завадило йому вдало пробити вирішальний пенальті у серії. Вальверде загрожує тривала дискваліфікація, тому Зідану доведеться шукати заміну і 21-річному півзахиснику.

Нагадаємо, у фіналі Суперкубка Реал здолав Атлетіко. Основний час і екстра-тайми завершилися "сухою" нічиєю, а в серії пенальті "вершкові" були значно точнішими – 4:1.

Лунін може змінити клуб вже сьогодні: українець займе місце 34-річного кіпера в дуже делікатній ситуації – Реал дає шанс

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Іспанія Серхіо Рамос Серхіо Рамос Реал Мадрид Реал Мадрид Федеріко Вальверде Федеріко Вальверде Реал Мадрид - Севілья
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