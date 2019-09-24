toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ГРАВЕЦЬ РОКУ ФІФА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО

Реал втратив чергового гравця перед матчем з Осасуною та дербі проти Атлетіко

14:30 439 Читать на русском
Реал втратив чергового гравця перед матчем з Осасуною та дербі проти Атлетіко
Зінедін Зідан / Твіттер Реала

Зінедін Зідан продовжує потерпати від епідемії травм, яка спіткала гравців мадридського Реала у сезоні 2019/20.

 

Черговою втратою у складі "вершкових" став лівий захисник Ферлан Менді, інформує AS.

Маліновський проти Фонсеки, момент істини для Вальверде, дилема Зінченка для Гвардіоли – топ-матчі європейського мідвіку

Француз зазнав пошкодження привідного м'язу лівої ноги і вибув орієнтовно на 2-3 тижні. Таким чином, літній новачок Реала точно пропустить завтрашній матч проти Осасуни, а також мадридське дербі з Атлетіко, яке заплановане на 28 вересня. Це вже не перша травма Менді у поточному сезоні – латераль пропускав майже місяць після пошкодження бедра, якого він зазнав у кінці липня.

Нагадаємо, трансфер 24-річного оборонця з Ліона коштував "вершковим" близько 50 млн євро.

Провалена революція: чому Зідан працює з Реалом зразка 2014 року, а Лунін втратив супершанс

blog_ava
Збірна Росії може пропустити Чемпіонат світу-2022 через допінговий скандал
12:33
3408
Теги
Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Ферлан Менді Ферлан Менді Реал Мадрид - Осасуна Реал Мадрид Реал Мадрид
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
43
хв
Барселона
22:00
Вільяреал
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук