Реал втратив чергового гравця перед матчем з Осасуною та дербі проти Атлетіко

Зінедін Зідан продовжує потерпати від епідемії травм, яка спіткала гравців мадридського Реала у сезоні 2019/20.

Черговою втратою у складі "вершкових" став лівий захисник Ферлан Менді, інформує AS.

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Француз зазнав пошкодження привідного м'язу лівої ноги і вибув орієнтовно на 2-3 тижні. Таким чином, літній новачок Реала точно пропустить завтрашній матч проти Осасуни, а також мадридське дербі з Атлетіко, яке заплановане на 28 вересня. Це вже не перша травма Менді у поточному сезоні – латераль пропускав майже місяць після пошкодження бедра, якого він зазнав у кінці липня.

Нагадаємо, трансфер 24-річного оборонця з Ліона коштував "вершковим" близько 50 млн євро.

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