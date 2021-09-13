Вінгер мадридського Реала Гарет Бейл узявся за старе й знову опинився у лазареті "вершкових".

Валлієць вибув із обойми команди Анчелотті через ушкодження стегна, повідомляє Marca.

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Бейл травмувався перед протистоянням із Сельтою в Ла Лізі. Поглиблене медичне обстеження виявило в нього серйозне ушкодження правого стегна. Лікарі прогнозують, що вінгер пропустить мінімум 6 матчів Реала, зокрема, два поєдинки групового етапу Ліги чемпіонів проти Шерифа та Інтера. У середині жовтня британець буде повторно обстежений.

У нинішньому сезоні Гарет Бейл провів 3 матчі в чемпіонаті Іспанії, в яких забив 1 м'яч.

Реал переміг Сельту в дебютному матчі на оновленому Бернабеу – Бензема з хет-триком, Камавінга вперше забив за Мадрид