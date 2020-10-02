Чемпіони Іспанії мають серйозну дірку в бюджеті через порожні трибуни, інформує AS.

Азар вкотре травмувався – півзахисник Реала ризикує пропустити Ель Класіко з Барселоною

Доходи Реала за минулий сезон склали близько 822 млн євро. Основні джерела заробітків – телевізійні контракти, спонсори та вболівальники на трибунах Сантьяго Бернабеу. Перші два пункти залишаються відносно стабільними, а от третій наразі не приносить нічого через коронавірусні обмеження. Реал ризикує втратити 195 млн євро, якщо фанатів не пустять на стадіон до кінця сезону 2020/21.

Зазначається, що частину коштів "вершкові" компенсували завдяки гравцям, які погодилися на зменшення зарплатні. Таке рішення вже дозволило клубу заощадити 50 млн євро.

Зустріч Гвардіоли з кумиром, непростий іспит Барси, випробування для суперників Динамо і Шахтаря: топ-матчі вікенду