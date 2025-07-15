Керівництво мадридців дозволило 26-річному українцеві самому ухвалювати рішення щодо свого майбутнього. Якщо Лунін попросить про трансфер, то Реал наполягатиме на компенсації в розмірі 20 млн євро, інформує Grada3.

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Перспективи Андрія в Мадриді виглядають сумнівно. Він якісно виконував свою роботу в періоди відсутності Куртуа, але відразу повертався на лаву запасних, щойно бельгієць заліковував травми. Прихід Хабі Алонсо на тренерський місток Реала нічого не змінив – українець не отримав жодної хвилини на Клубному чемпіонаті світу.

На заваді трансферу стоять фінансові фактори. Заплатити 20 млн євро і покрити нинішню зарплату Луніна могли б лише клуби АПЛ, але там обмаль вільних місць на роль основного голкіпера. Повернути Андрія сподівався Ов'єдо. Новачок Ла Ліги пропонував Реалу оренду з поділом зарплатні, проте "вершкові" відповіли категоричною відмовою.

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