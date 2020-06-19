Реал встановив рекорд Прімери завдяки голу Асенсіо у ворота Валенсії

Забитий м'яч Марко Асенсіо у ворота Валенсії в матчі 29-го туру Ла Ліги дозволив Реалу увійти в історію іспанського футболу.

Асенсіо, який майже рік пропустив через важку травму, став вже 20-м автором гола Реала в Ла Лізі 2019/20. Це рекордний показник в історії елітного іспанського дивізіону, яка бере свій відлік з 1929 року. Стільки голеадорів в одній команді в одному чемпіонаті ще не було, повідомляє AS.

Казкове повернення Асенсіо та шедевр Бензема у відеоогляді матчу Реал – Валенсія – 3:0

Окрім Асенсіо, голами за Реал відзначилися Бензема (16), Рамос (6), Кроос (4), Модріч та Каземіро (по 3), Вінісіус, Родріго, Васкес, Йовіч, Вальверде, Варан, Бейл (по 2), Маріано, Азар, Карвахаль, Начо, Марсело, Іско та Хамес. Ще одного разу суперники мадридців забили у власні ворота.

З польових гравців "вершкових" не забивали лише Едер Мідітао, Браїм Діас та Ферлан Менді.

Реал розгромив Валенсію: "вершкові" great again, бенефіс дуету Бензема та Азара, тіньовий герой Кроос і тріумф Асенсіо