Реал встановив антирекорд результативності за останні десять років

Мадридський Реал гостро відчуває відсутність у своїх рядах Кріштіану Роналду.

Мадридський Реал забив 100 голів у всіх змаганнях у 2019 році, повідомляє Mister Chip. Нагадаємо, це перший календарний рік, який Реал повністю провів без португальського нападника Кріштіану Роналду. Найгірший показник результативності за часів Роналду припав на 2010 рік – тоді команда забила 130 голів за сезон.

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Нагадаємо, Роналду виступав за Реал з 2009 року. Разом з мадридською командою він чотири рази вигравав Лігу чемпіонів, двічі ставав чемпіоном Іспанії, володарем Кубка і Суперкубка країни. Влітку 2018 року португалець перейшов до туринського Ювентуса.

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