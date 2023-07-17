Піррі змінив Амансіо Амаро на посаді почесного президента Реала, інформує Marca. Амаро помер у лютому 2023 року, і відтоді пост залишався вільним.

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Піррі грав за "бланкос" на позиції ліберо з 1964 по 1980-й рік. За цей час він провів за столичну команду 561 матч і забив 172 м'ячі. Він був частиною Реала, який 1966 року виграв Кубок чемпіонів складом, повністю зітканим з іспанців. Також Піррі 10 разів вигравав Ла Лігу в складі "вершкових".

Піррі завжди являв собою зразок для наслідування і хранителем цінностей Реала. У знаменитому фіналі Кубка Іспанії 1968 року він вийшов на поле з високою температурою, і вже на десятій хвилині матчу зламав ключицю, але все одно дограв до кінця зустрічі.

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